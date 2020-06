Może czas przestać sięgać po te polityczne zaklęcia, że u nas jest fantastycznie, a wszędzie indziej jest źle? - powiedział na antenie TVN24 Konrad Piasecki, nawiązując do słów premiera i ministrów, że Europa zazdrości nam metod walki z epidemią. Panie redaktorze, na jakiej planecie pan żyje? Na jakim kontynencie pan żyje? Zdaje się, że pan żyje w bańce zwanej Trzaskowski Vision Network. Czy pan zna statystyki dotyczące zgonów we Francji, Włoszech, Hiszpanii? - odparł - jak pisze "Interia" -polityk Zjednoczonej Prawicy. My od początku mówiliśmy, że tak zwane wypłaszczenie, które ma sprawić, że nasza służba zdrowia nie zatka się, nie będzie brakowało sprzętu, będzie oznaczało, że ta walka będzie trwała dłużej - dodał.

Reklama

Jak stwierdził na antenie TVN24 Bielan, te rekordowe zakażenia z ostatnich dni wynikają z tego, że zaczęto na masową skalę badać bezobjawowych pracowników kopalni. To z punktu widzenia zwalczania epidemii było decyzją słuszną, natomiast to "pompuje" statystyki - zauważył.

Dodał też, że polski rząd podjął odważne decyzje o zamknięciu granic i szkół. To były trudne decyzje, nie byliśmy pewni, czy spotkają się z poparciem społecznym, ale dzięki tym decyzjom udało się uniknąć najgorszego - stwierdził rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.