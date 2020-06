Śmiszek przekazał, że klub Lewicy pracuje z organizacjami pozarządowymi nad projektem ustawy ws. związków partnerskich. - Jesteśmy z nimi w kontakcie i myślę, że to jest dobry czas - kiedy leje się ta nienawiść i to szambo homofobiczne z ust prominentnych polityków partii rządzącej łącznie z prezydentem - by skonfrontować tę homofobię i odpowiedzieć pozytywnie na to zjawisko - powiedział poseł.

- Projekt jest gotowy, przechodzi ostateczne szlify i mam nadzieję, że już za kilka dni znajdzie się w lasce marszałkowskiej - podkreślił Śmiszek. Dopytywany, czy projekt zostanie złożony w Sejmie jeszcze w tym tygodniu odparł, że "albo pod koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego".

- Chcieliśmy złożyć ten projekt jeszcze nie teraz, ale czasami historia przyspiesza. Ta historia dzisiaj właśnie przyspieszyła i od odpowiedzialnych polityków, którzy mają w swoim programie prawa człowieka, trzeba oczekiwać, że podejmą tę rękawicę rzucona przez historię - powiedział Śmieszek.

Pytany o główne założenia projektu ustawy, powiedział, że nie chciałby jeszcze zdradzać szczegółów. - Ale to będzie gwarant większości uprawnień takich jak podatkowe, wspólnota majątkowa, prawo do alimentacji, więc to będą takie podstawowe rzeczy, które w świecie zachodnim obowiązują już od 30-40 lat - podkreślił Śmiszek..