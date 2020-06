"Matura 2020. Partia, która uważa, że homoseksualni nie są równi normalnym ludziom, że Żydzi czyhają na naszą własność, a jej wódz i elity stoją ponad prawem, nazywa się..." - napisał we wtorek szef EPL Donald Tusk, proponując wielokropkiem dokończenie swojego tłita.

Müller w programie Tłit w portalu wp.pl, przyznał że widział tego tłita oraz komentarze do niego. Dodał, że zgadza się z komentarzem na Twitterze, że "faktycznie chyba Donald Tusk powoli raczej zmienia pracę na rolę trolla internetowego, a nie na poważnego polityka".

Naprawdę, jakby chciał Donald Tusk zaangażować się w politykę, a naprawdę z otwarta przyłbicą mógł startować w wyborach prezydenckich, i to już zresztą pan prezydent Andrzej Duda również skomentował - powiedział minister.

W sobotę Tusk napisał na TT: "Prezydent Rzeczpospolitej powinien dbać o jej reputację. Andrzej Duda robi wszystko, aby ją zrujnować. Jego kampania to wstyd na cały świat" - stwierdził były premier.

Odpowiadając Tuskowi prezydent Duda porównał go do "cykora". "Miał Pan okazje wystartować w wyborach i prowadzić swoją kampanię. Był Pan dwukrotnie namawiany, by się ze mną zmierzyć, przez swoje środowisko. Wolał się Pan jednak schować za plecami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a później Rafała Trzaskowskiego. Wie Pan jak się na taką postawę mówiło na podwórku? Cykor..." - napisał Duda na TT.