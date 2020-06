- Nie ma mowy o tym, że oni są przeciwni ustawie o związkach partnerskich, tylko mówili: LGBT to nie ludzie. (...) To jest mowa wykluczająca, a nie mowa zachęcająca do debaty, do dyskusji, do rozważania różnych opcji i różnych stanowisk - podkreślił w TOK FM Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Ta zbitka językowa "Ideologia LGBT" pojawiła się w zasadzie w debacie publicznej mniej więcej dwa-trzy lata temu i myślę, że stała się wygodnym instrumentem, żeby nie mówić o tym, że po prostu osoby LGBT nie zasługują na szacunek ze strony państwa, tylko właśnie owiano to taką nutka pewnej tajemniczości i wzbudzania strachu wśród społeczeństwa - tłumaczył RPO w TOK FM. Reklama Tak naprawdę chodzi o to, że tego typu słowa przekładają się następnie na nienawiść w stosunku do osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych, przekładają się na czyny nienawistne. (...) To jest bardzo niebezpieczna tendencja, że w taki sposób to się odbywa - dodał. Bodnar był pytany czy istnieje możliwość uchwalenia ustawy o małżeństwie osób homoseksualnych. Jestem zdania, że możliwe jest przyjęcie ustawy o związkach partnerskich. Według mnie jeśli byśmy się decydowali na wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci, to wymagałoby to zmiany konstytucji. (...) Brak ustawy o związkach partnerskich, narusza standardy praw człowieka - ocenił rzecznik. Gmina Żydowska broni LGBT. "Politycy niewiele nauczyli się z horroru II wojny światowej". OŚWIADCZENIE Zobacz również PRO był również pytany o wybory prezydenckie, które odbędą się 28 czerwca. Z punktu widzenia konstytucyjnego lepiej byłoby, gdyby odbyły się po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy i zostały przeprowadzone od nowa - mówił Bodnar w TOK FM.