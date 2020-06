Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z mieszkańcami Opoczna.

Odpowiedzialna polityka zaczęła się w roku 2015. Odpowiedzialna polityka, polegająca na tym, że 50 mld zł do tamtego momentu było kradzionych w VAT, pozwalano je po prostu kraść, taka była jakość tamtych poprzednich władz. Tymczasem okazało się, że kilkoma prostymi ruchami ustawowymi, w tym stworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej i dużo większej kontroli nad tym wszystkim można po prostu te pieniądze do budżetu ściągnąć – przekonywał prezydent.

Dzięki temu możliwe są świadczenia, które państwo otrzymujecie. Te podatki, które państwo płacicie wreszcie są redystrybuowane, czyli wracają do państwa z powrotem – dodał.

Na tym właśnie polega, jak mówił, społeczna gospodarka rynkowa. To myśmy ją wreszcie u nas wprowadzili, bo poprzednio to ona była u nas tylko w konstytucji – powiedział Duda.

Ci wszyscy politycy opozycji, którzy konstytucją wycierają sobie usta na co dzień i cały czas krzyczą "konstytucja", "konstytucja", przez całe lata swoich rządów najnormalniej w świecie łamali konstytucję codziennie – mówił.

Dopiero teraz, podkreślał, konstytucja jest przestrzegana, "przez to chociażby, że jest ta redystrybucja dóbr".

Andrzej Duda przekonywał także, że to on jest gwarantem wypłacanych ludziom świadczeń. Bo jeśli przyjdzie taki prezydent, który takie zmiany podpisze, że można to obniżyć albo zabrać, no to tego nie będzie. Ale ja się na to nie zgadzam. Bo ja to wprowadzałem i to jest kwestia mojego honoru, żeby to było! – zapewniał.

Prezydent apelował też, aby "starać się kupować produkty polskie w Polsce wyprodukowane".

Mamy takie wydarzenie coroczne w Jasionce pod Rzeszowem, spotkanie Kongres 590, moja inicjatywa. Dlaczego 590? Bo to jest początek kodu towarów wyprodukowanych w Polsce – wyjaśniał. Prosiłbym, aby na to zwracać uwagę i, jeżeli można, starać się kupować towary wyprodukowane u nas – apelował.