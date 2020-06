Piątkowa "Rzeczpospolita" podkreśla, że Piotr Ikonowicz to jeden "z najbardziej wyrazistych działaczy na rzecz praw lokatorskich i pracowniczych". Przypomina też, że Ikonowicz w PRL działał w Solidarności i współzakładał Polską Partię Socjalistyczną. W 2003 r. był wśród inicjatorów powstania Nowej Lewicy. Jest znany z prowadzenia w Warszawie Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, a od 2014 r. stoi na czele Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. "I właśnie ta partia zostanie wykreślona z rejestru. Powodem jest to, że do 31 marca nie złożyła sprawozdania finansowego. Wymaga tego ustawa o partiach politycznych. Przewiduje, że w przypadku niewykonania przez ugrupowanie ciążącego na nim obowiązku, Państwowa Komisja Wyborcza występuje z wnioskiem o wykreślenie takiej partii. Tak się stanie w przypadku Ruchu Sprawiedliwości Społecznej" – pisze gazeta.

Dziennik wyjaśnia też, że PKW na podstawie przepisów ustawy o partiach politycznych jest zobowiązana do złożenia wniosku do Sądu Najwyższego o wykreślenie wpisu takiej partii z ewidencji. Z kolei sąd wykreśla wpis takiej partii. "Rz" zauważa, że jak dotąd ta partia Ikonowicza nie osiągała większych sukcesów wyborczych - "nie udały się jej próby wprowadzenia swoich ludzi do samorządów, Sejmu czy Senatu. Ikonowicz, kandydując w 2018 r. na prezydenta Warszawy, zdobył jedynie 0,82 proc. głosów". Mimo tego - co też zauważa dziennik - "trudno uznać partię za całkowicie kanapową, bo jest stale obecna na lewicowych demonstracjach".

Ikonowicz w rozmowie z "Rz" tłumaczy, że przeoczenie terminu zostało spowodowane chorobą działacza partyjnego. Jego zdaniem spodziewana delegalizacja partii to drobnostka. Nie zniknęliśmy z mapy. Nadal istniejemy i działamy, a w sobotę będzie można nas zobaczyć na demonstracji pielęgniarek. Rejestracja partii nie trwa długo - mówi "Rz" Ikonowicz.

Gazeta informuje też, że Ruch Sprawiedliwości Społecznej nie jest jedyną partią, która wkrótce zniknie z ewidencji. Podobny los – według niej – czeka Ruch Katolicko-Narodowy, Śląską Partię Regionalną i II Rzeczpospolitą Polską, które także nie złożyły sprawozdań w terminie.