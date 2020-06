40,82 proc. Polaków chce zagłosować na urzędującego prezydenta, kandydata PiS Andrzeja Dudę, a 30,28 proc. na Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO – wynika z sondażu pracowni Polister, przeprowadzonego dla "Super Expresu". Oznacza to, że to ci kandydaci wejdą – według sondażu – do drugiej tury wyborów.

40,82 proc. dla Dudy oznacza spadek poparcia dla obecnego prezydenta. Przed tygodniem cieszył się on poparciem na poziomie 41,17 proc. Wynik Trzaskowskiego pokazuje tendencję wzrostową, w tydzień zyskał on ponad 2 pkt. proc. – 30,28 proc. obecnie i 28,14 proc. tydzień temu. Pozostali kandydaci cieszą się poparciem: 11,74 proc. – Szymon Hołownia (niezależny), 6,24 proc. Krzysztof Bosak (Konfederacja), 6,06 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz (Koalicja Polska PSL – Kukiz'15) i 3,28 proc. Robert Biedroń (Lewica).