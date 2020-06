Pytany w Polsat News, czym może wyjaśnić to, że będąc "w studiu telewizyjnym zdejmuje obrączkę i ślubuje, że będzie kandydatem obywatelskim, a Polacy nadal wolą kandydata partyjnego", Hołownia odparł, że "Polacy są przyzwyczajeni do hipnozy, którą wykonują i Prawi i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, które do życia potrzebują się nawzajem".

Przekonywał, że również z tego powodu PiS "pozwolił wymienić" Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Przecież to jest oczywiste, dlaczego PiS pozwolił Platformie wymienić kandydata na mocniejszego - bo on (PiS - PAP) tylko czeka na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze (wyborów prezydenckich - PAP), żeby go w tej drugiej turze rozjechać wszystkimi walcami, które ma - powiedział Hołownia.

Jak dodał, "natomiast Platforma od lat nie ma innego pomysłu na Polskę, jak tylko to, żeby być w zwarciu z PiS". To są bardzo poważne argumenty, które od lat pracują w tej debacie i zablokowały wielu z nas wyobraźnię - ocenił.