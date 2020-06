Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Sondaże wskazują na to, że 12 lipca odbędzie się druga tura wyborcza z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

O negocjacje z pozostałymi kandydatami na prezydenta marszałek Grodzki został zapytany w piątek w TVN24. Senator podkreślił, że sztab Trzaskowskiego działa "w sposób niemal perfekcyjny", co - według niego - widać po trendach sondażowych. Co badanie, notowania prezydenta Trzaskowskiego są wyższe - zaznaczył Grodzki.

Dodał, że rozmowy w sprawie ewentualnego wsparcia Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów prowadzone są obecnie "w zaciszu gabinetów, niekoniecznie w świetle fleszy".

Według niego toczą się także w tej sprawie rozmowy z Konfederacją. Czy z Krzysztofem Bosakiem personalnie, to nie wiem, ale rozmowy z Konfederacją, jak mi wiadomo, są prowadzone zarówno przez sztab prezydenta Dudy, jak również przez przedstawicieli naszej strony - powiedział Grodzki.

Jak zauważył Konfederacja jest bardzo często w kontrze do PiS, co widać m.in. po sejmowych głosowaniach. Poza tym konfederacja nie jest strukturą jednolitą - tam jest wiele ugrupowań, a na końcu to są pojedynczy wyborcy - wskazał marszałek Senatu, tłumacząc dlaczego spodziewa się, że część elektoratu Bosaka może w drugiej turze poprzeć Trzaskowskiego.

Przyznał przy tym, że przekonanie wyborców pozostałych kandydatów do poparcia będzie zadaniem skomplikowanym, ale tym Koalicja Obywatelska zajmie się po pierwszej turze wyborczej. Głęboko wierzę, ze po pierwsze sztaby, po drugie struktury partyjne, po trzecie nasi koalicjanci, ale po czwarte i co najważniejsze - osobowość i wizja przydenną Rafała Trzaskowskiego potrafi przekonać do siebie tylu wyborców, że przyniesie to finale zwycięstwo - powiedział.

Grodzki zaprzeczył przy tym doniesieniom medialnym, jakoby sztab Trzaskowskiego prosił lidera PO Borysa Budkę, by zdystansował się od kampanii prezydenta stolicy. "Absolutnie zaprzeczam. To są jakieś plotki rozsiewane przez naszych przeciwników. Wszyscy - i przewodniczący Budka i cała struktura i moja skromna osoba pracujemy na sukces Rafała Trzaskowskiego. Role są rozdzielone - jeden się spotyka z samorządowcami, drugi z wyborcami, trzeci z dyrekcjami szpitali, ktoś inny rozwiesza banery" - powiedział Grodzki.

Oprócz kandydata KO, w wyborach prezydenckich 28 czerwca startują: prezydent Andrzej Duda, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Wiosny Robert Biedroń (Lewica), publicysta Szymon Hołownia (bezpartyjny), poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, b. poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, przedsiębiorca Paweł Tanajno (bezpartyjny), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy) oraz szef Unii Pracy Waldemar Witkowski.

Bosak: PiS i PO chcą przejąć wyborców Konfederacji

Bosak odnosząc się do tej wypowiedzi w piątek na Twitterze napisał: PiS i PO chcą przejąć wyborców Konfederacji. PiS wstrzymał ataki w TVP i pokazał kilka urywków z konferencji. Marszałek Senatu z kolei, aby zmniejszyć dystans, kłamie na temat rzekomych zakulisowych rozmów. A my, żeby dalej przejmować wyborców PO i PiS, po prostu mówimy prawdę.

Do wypowiedzi marszałka Senatu odniósł się też jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki. Dementuję dzisiejsze rewelacje marszałka Grodzkiego. Póki co ani sztab Dudy, ani Trzaskowskiego nie zgłosiły się by rozmawiać o warunkach poparcia dla Krzysztofa Bosaka w II turze. Ale spokojnie, prowadzimy kampanię tak by odnieść sukces i bez tego - napisał na Twitterze.