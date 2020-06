Wszystkie ręce na pokładzie się liczą, żeby zatrzymać PiS - powiedział "SE" wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Gazeta podnosi, że do niedawna Hołownia zajmował w sondażach drugie miejsce za Andrzejem Dudą, ale kiedy Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski, Hołownia ma niemal trzykrotnie mniejsze poparcie od kandydata KO.

Oświadczenie Michała Kobosko, Pełnomocnika Wyborczego Szymona Hołowni

"W nawiązaniu do informacji, jakie ukazały się w dzisiejszym ”Super Expressie” stanowczo zaprzeczam jakoby miały miejsce jakiekolwiek rozmowy dotyczące dołączenia Szymona Hołowni do KO. Oświadczam, że są to informacje nieprawdziwe. Nie było takich rozmów, jak również nie toczą się one obecnie. Szymon Hołownia nie jest zainteresowany dołączaniem do którejkolwiek z partii. Jego obecni zwolennicy, jak i ci poważnie rozważający oddanie na niego głos, to w dużej mierze osoby, które w przeszłości głosowały na różne partie - i bardzo się nimi rozczarowały.

Stanowczo zaprzeczam również stwierdzeniom polityków PO, że takie rozmowy mają miejsce. Szymon Hołownia nie zamierza rozwiązywać poważnych problemów wewnętrznych Platformy Obywatelskiej. Zarówno partia, jak i jej kandydat w wyborach prezydenckich muszą sobie poradzić sami z tym wyzwaniem.” - powiedział Michał Kobosko Pełnomocnik Wyborczy Szymona Hołowni