Szef rządu podczas wizyty w firmie Scanway podkreślił, że cieszy się z tego, że młodzi polscy inżynierowie mają szansę rozwoju w Polsce.

Reklama

Kiedy przystępowaliśmy do opracowywania i realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jednym z głównych naszych celów był to, aby powstrzymać drenaż mózgów, aby zdolni młodzi Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę, by szukać swojego miejsca na ziemi - mówił Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że stworzona przez polskich inżynierów firma Scanway "wysyła satelity i tworzy innowacyjne produkty, z których korzysta na przykład Polska Grupa Energetyczna”.

Premier podkreślał, że rozwiązania, nad którymi pracuje firma Scanway mogą znaleźć zastosowania m.in. w przemysłach farmaceutycznym czy spożywczym. Takich firm w Polsce jest coraz więcej, dzięki nim zatrzymujemy w Polsce talenty - dodał.

Jak mówił, przykład firmy Scanway pokazuje, że przed Polską jest model rozwoju kapitału wiedzy. Ten model rozwoju, którego wszyscy oczekują, to jest model rozwoju polskiej wiedzy, kapitału polskiej wiedzy; to model rozwoju, dzięki któremu młodzi ludzie w Polsce będą realizować swoje marzenia - mówił premier.

Morawiecki podkreślał przy tym, że wprowadzona przez rząd tarcza finansowa pomogła w pandemii przetrwać takim firmom jak Scanway. Firma otrzymała środki z tarczy finansowej, ale na Dolnym Śląsku pomogliśmy łącznie 100 tys. firm, które uratowały kilkaset tysięcy miejsc pracy - mówił premier. Dodał, że na Dolnym Śląsk zostało do tej pory przekazanych łącznie 6,5 mld zł bezpośredniej pomocy.

Dodał też, że takie firmy jak Scanway otrzymują granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Te środki płyną do firm innowacyjnych; wreszcie są środki budżetowe, środki europejskie na realizację projektów coraz bardziej innowacyjnych i o to nam chodzi - mówił premier.

Jednocześnie szef rządu zaapelował, aby młodzi ludzie szukali szans w Polsce. Ja wiem, że czasami trzeba wyjechać, że czasem to jest dobre, aby wyjechać i nabrać doświadczeń, ale chodzi o to, by wrócić i rozwijać nasze produkty; będziemy pomagali w ich komercjalizacji, będziemy pomagali w wejściu na rynek - mówił.

Morawiecki podkreślał też, że rozwiązania gospodarcze proponowane przez jego rząd mają "przenikać jak najgłębiej i jak najszybciej”. Gdybyśmy czekali na rozwiązania zewnętrzne, to dziś mielibyśmy już ogromny problem z bezrobociem. My zadziałaliśmy bardzo szybko z naszą tarczą finansową; błyskawicznie setki tysięcy polskich firm otrzymały pomoc ze strony państwa i to spowodowała, że dziś Komisja Europejska pokazuje, że mamy jedną z najlepszych sytuacji gospodarczych i możemy najszybciej wyjść z tego kryzysu - mówił premier.

Dodał, że obserwując dane mikro i makorekonomiczne, przy dobrej współpracy, Polska jest w stanie „mieć odbicie, o którym makroekonomiści mówią – odbicie w kształcie litery "V”.