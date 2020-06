My dzisiaj mamy ten problem z władzą, że ona kompletnie mija się z realnymi problemami ludzi, z tym co jest rzeczywistością - ocenił w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Ostrołęki niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Podkreślał, że to samorządy wiedzą dobrze na co wydawać pieniądze.

Hołownia, który w sobotę spotkał się z mieszkańcami Ostrołęki nawiązał do budowy w tym mieście elektorowi, porównując ją do trwającego przekopu Mierzei Wiślanej. Dodał, że na budowie elektrowni stracono miliard zł, zaś na przekop dwa miliardy. Reklama Dwa miliardy złotych wyrzucone w muł i błoto w pomysł, który się nie spina, ani strategicznie, ani komercyjnie, ani w żadną inną stronę nie ma uzasadnienia - ocenił Hołownia. Dodał, że 2 mld zł to dziesięciokrotność budżetu Elbląga, zaś miliard zł to jak trzy budżety Ostrołęki. Platforma kusi Hołownię? Jest oświadczenie pełnomocnika Zobacz również Gdyby te pieniądze przekazać samorządowi i pozwolić wykorzystać, to ile dobrych rzeczy dla mieszkańców mogłoby powstać, które generowałyby miejsca pracy, łatwiejszy dojazd do lekarza, pomagałyby normalnie prowadzić szkoły, zajęcia pozalekcyjne - wymieniał kandydat na prezydenta. My dzisiaj mamy ten problem z władzą, że ona kompletnie mija się z realnymi problemami ludzi, z tym co jest rzeczywistością. Samorząd dobrze wie na co należy - tutaj, dla ludzi - wydawać pieniądze - zaznaczył.