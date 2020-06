Wicepremier, która od soboty przebywa z wizytą w woj. śląskim, wzięła w niedzielę udział we mszy świętej w intencji środowisk gospodarczych, zorganizowanej w najważniejszym polskim sanktuarium przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W niedzielę po raz piąty obchodzony jest w Polsce Dzień Przedsiębiorcy.

Mała przedsiębiorczość jest nazywana dobroczynnym kołem wspólnotowym, bo to ona generuje największe podstawy rozwojowe i podstawy wzrostu dla wielu wspólnot. W Polsce ma miejsce szczególne – zawsze powtarzam, że to państwo przecież zapewniają ponad 90 proc. miejsc pracy i kontrybuują do budżetu w największej części – powiedziała zwracając się do przedsiębiorców wicepremier Emilewicz po mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Podkreśliła, że obecna sytuacja epidemii przekłada się na dużą niepewność co do kondycji polskiej gospodarki. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy dalej, niż za 2-3 miesiące. Powinniśmy się z tą bezradnością pogodzić, pojednać i nie wymagać teraz od polityków jasnych liczb i przewidywań. To, czego należy wymagać, to gotowości do wsparcia, pomocy i współpracy – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Chcielibyśmy zbudować trwałe podstawy silnego wzrostu dużego państwa na miarę naszych możliwości, na miarę naszego miejsca i znaczenia, jakie odgrywaliśmy w historii, bo Polska jest potrzebna Europie, a państwo są potrzebni Polsce – zapewniła przedsiębiorców.

Bogactwo narodu buduje się nie inaczej, jak poprzez ludzkie umysły, ludzką twórczość, zaangażowanie – cnoty, które przypisane są do państwa codziennej aktywności – podkreśliła wicepremier.

Oceniła, że przedsiębiorczość jest kategorią moralną. Ważne, żebyśmy pamiętali - szczególnie w tym trudnym czasie - że dla przedsiębiorcy - jak dla nas wszystkich - praca powinna być przed kapitałem. Na to warto zwracać uwagę i myślę, że na to dziś zwracamy uwagę, kiedy staramy się wesprzeć państwa w tym wzajemnym radzeniu sobie z trudnościami, tym, co nas wszystkich spotkało, oferując pomoc publiczną, która ma sprawić, że państwo przetrwają w archipelagu polskiego życia społecznego, gospodarczego - powiedziała minister rozwoju.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała ta głosi, że: "Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości".

Oburzenie po słowach minister

Przemówienie Emilewicz na Jasnej Górze skrytykowali politycy opozycji.

"Pani minister agituje z ambony na Jasnej Górze,a TVP transmituje wystąpienie kampanijne! Upadek wszystkich wartości!" - napisał na Twitterze poseł Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński.

"Za to sklejenie się z PiS części hierarchów kościelnych zapłaci cały Kościół. I to będzie bardzo wysoka cena" - skrytykował zachowanie wicepremier Sławomir Neumann z PO.

"Wicepremier polskiego rządu przemawia w kościele stojąc na ołtarzu. I niech mi ktoś powie, że to normalna sytuacja, a państwo jest świeckie!" - oceniła Joanna Scheuring-Wielgus.

Emilewicz reaguje na krytykę

Które słowa, które dziś powiedziałam były elementem agitacji politycznej? - pytała w TVN24 minister.

Nie znajduje w tych słowach ani jednego wątku agitacji, nie wspomnieliśmy nazwiska żadnego kandydata. Całość mojego wystąpienia dotyczyła roli przedsiębiorców w życiu społecznym. Całość wydarzenia była zorganizowana w ramach uchwalonego Dnia Przedsiębiorcy. Moje wystąpienie było po części religijnej i dotyczyło przedsiębiorców - tłumaczyła wicepremier.

Nie przekroczyłam dziś granicy związanej z wolnością religijną i polityczną - powiedziała.

Episkopat: Ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie Słowa Bożego

Msze św., nabożeństwa i liturgie są czasem rzeczywistego spotkania człowieka z Bogiem, budowania wspólnoty, pogłębiania wiary i korzystania z sakramentów. Ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie Słowa Bożego, przekazywanie nadziei i nauczania Kościoła katolickiego – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że biskupi już w 2005 r. we wskazaniach KEP do nowego wydania Odnowionego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego zwracali uwagę, że "ambony nie powinno się wykorzystywać do wystąpień (przemówień), które nie są związane z proklamacją Słowa Bożego".

Katolicy, oczywiście tak jak inni obywatele, mają prawo do czynnego zaangażowania w politykę dla dobra wspólnego, ale kościoły nie są miejscami, w których mogą być podejmowane działania z tym związane. Chrześcijanie od ponad dwóch tysięcy lat głoszą prawdę o miłości Boga do każdego człowieka, niezależnie od jego życiowej sytuacji. Kościół nikogo nie wyklucza ze swej wspólnoty, ale stawia także do realizacji konkretne wymagania, które wskazuje Dekalog, Ewangelia, nauka społeczna Kościoła katolickiego, a potwierdzają je kolejni papieże - powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu podkreślił również, że Kościół nie może angażować się w żadną z kampanii wyborczą, gdyż nie jest to jego rolą. Jeżeli w jakimś miejscu, w kościele lub budynku parafialnym, pojawia się przypadek agitacji wyborczej, należy uznać to za naganne i niezgodne z misją Kościoła, którą jest głoszenie Ewangelii każdemu człowiekowi, niezależnie od poglądów politycznych. Świątynie nie są miejscami do uprawiania polityki, ale – jak podkreślał Jezus Chrystus – są domami modlitwy - dodał.