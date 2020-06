Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym na stadionie lekkoatletycznym w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie) zapowiedział, że jako prezydent będzie wspierał kulturę fizyczną, sport powszechny i wyczynowy, ale także - wraz z żoną - będą dbali o sport osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że jego żona zostanie "patronką ruchu paraolimpijskiego".

Zdaniem prezesa PSL osoby niepełnosprawne cechują się wielkim hartem ducha. Gdy rozmawiam ze sportowcami niepełnosprawnymi, oni mówią wprost: bycie w domu to jest stagnacja. Wyjście na stadion, trening, to jest życie. Trzeba mieć wielki hart ducha, trzeba mieć wielką odporność, wielką charyzmę, żeby w taki sposób walczyć i reprezentować często barwy Rzeczypospolitej - zauważył polityk.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że klub parlamentarny PSL - Koalicji Polskiej złożył w poniedziałek w Sejmie projekt ustawy obniżającej podatek VAT. Jak wyjaśnił, chodzi o obniżenie stawki podstawowej podatku VAT z 23 proc. do 15 proc. oraz stawki obniżonej podatku z 8 proc. do 5 proc.

To jest najsilniejsza tarcza antykryzysowa, jaką możemy zaproponować; to szansa na to, by wyjść z kryzysu gospodarczego, kryzysu na rynku pracy - przekonywał polityk. Jak dodał, wiele krajów Unii Europejskiej podejmuje decyzje o obniżce podatków; wskazał, że m.in. w Niemczech stawka podatku została zmniejszona z 19 proc. na 16 proc.

Ta nasza propozycja dotyczy zarówno usług różnego rodzaju, energii elektrycznej, paliwa, ale też usług w warsztatach samochodowych, blacharskich. Bardzo ważna rzecz - obniżenie VAT-u na ubranka dla dzieci. Dotyczy to też branży turystycznej, hotelarskiej - z 8 proc. na 5 proc. Proponujemy stawkę 0 proc. na zdrową żywność - poinformował Ocenił, że proponowane przez jego klub zmiany będą skutkować "najniższymi podatkami w Europie", co - zaznaczył jest "celem strategicznym dla Polski".

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że bez przyjęcia proponowanego przez PSL projektu ustawy kryzys wywołany pandemią koronawirusa "będzie się ciągnął, będzie wielomiesięczny, będą utraty miejsc pracy". Jak ocenił przyjęcie propozycji PSL spowoduje m.in. ograniczenie szarej strefy, pobudzi konsumpcję, czy uruchomi proces obniżania inflacji.