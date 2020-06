W środę prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump potwierdzą w Waszyngtonie zasady, na jakich zostanie zwiększona obecność USA w Polsce. DGP poznał szczegóły tego, jak będzie wyglądał Fort Trump. Jak podawaliśmy wczoraj na Dziennik.pl, do naszego kraju ma przyjechać nawet do dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich, a nie – jak zakładano wcześniej – do tysiąca.

Reklama

Do Polski przeniesione zostanie również Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky. Jest też plan, by z RFN do Polski przebazować około 30 amerykańskich F-16. Podpisane ma zostać również porozumienie DCA – Defence Cooperation Act, regulujące zasady, na jakich Amerykanie będą u nas funkcjonować. Do tego przekazanych zostanie Polsce pięć używanych – lecz nowszych niż użytkowane przez nasze siły powietrzne – samolotów transportowych C-130 Hercules. Do zamknięcia tego wydania DGP na liście zagadnień, które mają się pojawić w USA, pozostawało też ogłoszenie przez Warszawę chęci kupienia w USA śmigłowców bojowych (ten punkt był jednak najmniej pewny). W grę wchodzi zakup maszyn Boeing AH- 64 Apache lub Bell AH-1Z Viper.

Poza sprawami wojskowymi poruszona zostanie również kwestia amerykańskiego kredytu na budowę w Polsce elektrowni atomowej. Najpewniej będzie się to wiązało z podpisaniem niewiążącego memorandum. Finał rozmów o Fort Trump jest znacznie bardziej ambitny, niż do tej pory zakładano. Kontrowersje mogą jednak budzić zasady, na jakich przebywać u nas będą Amerykanie. Według informacji DGP będą oni objęci szerokim immunitetem, który daleko wykracza poza zasady obowiązujące np. w Niemczech czy Japonii, gdzie również stacjonują siły USA. Warszawa wzięła też na siebie znaczną część finansowania zwiększonej obecności amerykańskich sił. Wciąż brakuje jednak szczegółów w tej sprawie.

Porozumienie jest korzystne dla Polski. Amerykanie wykorzystali jednak to, że trwa kampania, aby wynegocjować jak najlepsze warunki dla swoich żołnierzy – mówi jeden z rozmówców DGP. – Wciąż nie jest też pewne, na ile decyzje Trumpa są podejmowane w ramach NATO, a na ile jednostronnie przez Waszyngton – dodaje.

Aby nie było wrażenia, że proces odbywa się poza Sojuszem, wczoraj Andrzej Duda rozmawiał m.in. na ten temat z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DGP>>>