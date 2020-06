Przewodniczący PO wystąpił na konferencji prasowej w Katowicach z posłami śląskimi KO i działaczami samorządowymi. Mamy wybór między uśmiechniętą wspólnotową Polską, jaką proponuje Rafał Trzaskowski, a rozkrzyczaną, rozhisteryzowaną Polską Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego - mówił. Dzisiaj wybieramy wspólnotę, pokazującą, że możemy się różnić, ale w sprawach najważniejszych możemy ze sobą rozmawiać - dodał.

Zaapelował, by wszystkie osoby, które podpisały się pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego namówiły cztery osoby do poparcia kandydata KO, wówczas magiczna bariera 10 milionów głosów będzie pokonana. Zapowiedział, że od dzisiaj w każdym powiecie województwa śląskiego będą obecni wolontariusze, parlamentarzyści, samorządowcy, którzy będą namawiać do głosowania na kandydata KO.