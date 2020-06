Dziennikarz z bydgoskiego Radia Pik zapytał premiera, co sądzi o ludziach, którzy krytykują takie programy, jak 500 Plus, powołując się m.in. na słowa Margaret Thatcher, że "jeśli rząd mówi, że komuś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy". Mateusz Morawiecki odpowiedział zaskakująco. Margaret Thatcher nie wiedziała jak gigantyczną lukę w VAT i w innych podatkach stworzy rząd PO, rząd w którym był Rafał Trzaskowski, bo dołączył do rządu Donalda Tuska w 2013 roku - stwierdził szef rządu.

"Poprzez to, że my zlikwidowaliśmy w dużym stopniu mafie VAT-owskie, co można sobie potwierdzić w dokumentach Komisji Europejskiej, a więc jest to już dzisiaj bardzo dobrze udokumentowany proces, my dzięki temu te pieniądze wydobyliśmy rzeczywiście z przepaści w którą one wpadały za rządów PO. Zabieramy zatem mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym, przemytnikom papierosów, paliwa, alkoholu, bo było tego mnóstwo. Gigantyczna skala, zanim nie doszliśmy do rządów i dane o tym świadczą i dzięki temu znalazło się kilkadziesiąt miliardów nowych środków na fundusz dróg lokalnych, który dzisiaj tu w Bydgoszczy ogłosiłem, że poszerzamy również na miasta na prawach powiatu, a więc Bydgoszcz z tego również skorzysta - dodał Morawiecki.