Sztab Rafała Trzaskowskiego zaprezentował we wtorek nowy spot, w którym prezydent Andrzej Duda trafia na rozmowę w związku z niespełnionymi obietnicami wyborczymi. Mowa jest m.in. o niezrealizowanej obniżce VAT, pomocy dla frankowiczów i budowie stu tysięcy mieszkań.

Reklama

Bohaterem prawie 2-minutowego spotu jest "Andrzej", który zostaje zaproszony na rozmowę ze swoimi przełożonymi; wchodzi on do pomieszczenia, w którym przy biurku siedzą trzy osoby - mężczyzna i dwie kobiety. Co to, nie ma jakiś ciasteczek ani paluszków słonych? Jakiś kryzys? - pyta na powitanie. Następnie jest pytany o kolejne obietnice wyborcze.

Na spot kandydata KO swoim spotem odpowiedział sztab Andrzeja Dudy. Rozpoczyna się on wypomnieniem Trzaskowskiemu, że w jego filmiku występują aktorzy. Lektor zaważył, że warto byłoby spytać warszawiaków, co myślą o sukcesach Trzaskowskiego; następnie kolejne osoby mówią: "To ciężko wskazać", "Nie wiem", "Trudno mi powiedzieć", "Jakoś nie kojarzę specjalnie", "Nie ma sukcesów".

Kolejny kadr spotu pokazuje b. lidera PO Grzegorza Schetynę, który, jak zapewnia lektor, został także spytany o sukcesy Trzaskowskiego. W spocie nie słyszymy pytania, widzimy za to niepewną minę polityka.

Spot kończy się ujęciami ze spotkań Andrzeja Dudy z mieszkańcami i słowa: "Rafał, prezydenta wybierają zwykli ludzie, może kiedyś ich poznasz".