Początek konwencji pod hasłem "Wiemy czego chcemy" planowany jest na godz. 13. Głównym punktem imprezy będzie wystąpienie prezesa PiS.

Celem konwencji jest pokazanie, że w PiS młodzi mają przebicie, narzucają pewne tematy, że są w stanie je realizować, a nie tylko o nich mówić, oraz że są mocno wspierani przez kierownictwo partii, dlatego będzie z nami prezes Kaczyński - oświadczył w rozmowie z PAP Moskal.

Jak dodał oprócz szefa PiS przemawiać będą młodzi działacze partii, a wśród tematów pojawi się sprawa ekologii, ochrony zwierząt czy kwestie pracownicze. Będą poruszane kwestie, które nas, młodych interesują. Chcemy się odnosić do spraw, które dotyczą budowania Polski, w której przez kilkadziesiąt kolejnych lat będziemy żyć - wskazał.

Nie chcę mówić o szczegółach, ale mało kto spodziewa się tego, co zostanie przedstawione - zaznaczył szef FM PiS pytany o zapowiedzi dotyczące kwestii pracowniczych.

Prezes PiS podczas wystąpienia ma po raz kolejny wesprzeć starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę, a także zmobilizować młodzieżówkę na ostatniej prostej przed I turą wyborów prezydenckich.

My natomiast pokażemy, że nasze młodzieżowe zaplecze polityczne, które będzie otaczać naszego prezydenta, to nie są ludzie, którzy są bierni i wyłącznie rozwieszają plakaty wyborcze. To są ludzie, którzy są aktywni, którzy mają wizję tego co chcą zrobić i poza tym, że mają tę wizję są w stanie doprowadzić do jej realizacji - podkreślił Moskal.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter "mieszany" - wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio, czy drogą korespondencyjną.