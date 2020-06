Trump powitał Dudę przed wejściem do Białego Domu, a dokładnie w kolumnadzie zachodniego skrzydła tego budynku. Przez chwilę obydwaj zapozowali do zdjęcia i weszli do środka.

To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel. Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz - powiedział Trump w Gabinecie Owalnym.

Jak ocenił, środowe spotkanie z prezydentem Polski - poświęcone rozwojowi gospodarczemu i kwestiom wojskowym - będzie bardzo ważne.

Prezydent Duda przyznał, że to dla niego zaszczyt, że może być w Białym Domu. Jestem pierwszym prezydentem, który gości tutaj po tym, jak zostały otwarte granice po lockdownie, dlatego bardzo dziękuję za to zaproszenie - mówił.

Duda ocenił, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo dobre. Wyraził też nadzieję, że po tym spotkaniu będą one jeszcze lepsze.

Prezydent Trump odpowiadając na pytania zgromadzonych w Gabinecie Owalnym dziennikarzy powiedział: "Myślę, że to rzeczywiście zaszczyt, że to właśnie z prezydentem Polski mogę się spotkać".

Polska to rzeczywiście wspaniały kraj i mam też bardzo dobre relacje osobiste z panem prezydentem. To prawda, że to pan prezydent jest pierwszym gościem po tej pladze. To naprawdę zaszczyt, że jest z nami - powiedział Trump.

Po rozmowie prezydentów: Dudy i Trumpa rozpoczęły się rozmowy obu delegacji. W polskiej delegacji znajdują się: szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera.

W Ogrodzie Różanym Białego Domu po rozmowie obydwaj prezydenci spotkali się z dziennikarzami.

Zwiększamy współpracę obronną z Polską - zapowiedział Trump.

O godz. 16 lokalnego czasu prezydent Trump pożegna Andrzeja Dudę.

Andrzej Duda spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oficjalnie po raz piąty. Polski prezydent zapowiedział, że rozmowy z amerykańskim przywódcą będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa.

Andrzeja Duda na wtorkowym briefingu prasowym przed wylotem do USA ocenił, że rozmowy, które będzie toczył w Białym Domu, będą bardzo ważne.

Zdaniem Andrzeja Dudy, "ta wizyta pokazuje bardzo dobry poziom relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, bardzo silne więzi sojusznicze".

Nie spodziewałem się, że będę pierwszym z przywódców, który zostanie zaproszony do Waszyngtonu po lockdownie; traktuję to jako bardzo znaczący sygnał jakie są intencje prezydenta Donalda Trumpa wobec Polski i jak nas postrzega - mówił w Waszyngtonie przed spotkaniem z Donaldem Trumpem prezydent Andrzej Duda.

Podczas konferencji prasowej Duda został zapytany, kiedy zapadła decyzja o wizycie w USA i spotkaniu z prezydentem Trumpem. "Generalnie nasze spotkanie z prezydentem Trumpem było planowane wcześniej. Ostatni raz rozmawialiśmy na ten temat osobiście w rozmowie telefonicznej dwa miesiące temu" - odparł. Zaznaczył jednocześnie, że ze względu na pandemię koronawirusa nie mogło dotąd dojść do osobistego spotkania.

To zaproszenie było dopełnieniem tamtych naszych ustaleń, które podjęliśmy z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Czy ono nas zaskoczyło? Przyznam się otwarcie - nie zaskoczyło. Spodziewaliśmy się, że to zaproszenie będzie no i po prostu jest - powiedział Duda.

Przyznał zarazem, że nie spodziewał się, iż będzie "pierwszym z przywódców, który zostanie zaproszony po lockdownie do Waszyngtonu". To rzeczywiście traktuję jako wyjątkową sytuację i bardzo znaczący sygnał, jakie są intencje prezydenta Donalda Trumpa wobec Polski i jak pan prezydent postrzega Polskę, naszą część Europy, nas jako część UE. To jest rzeczywiście dla mnie ważny sygnał jako swojego militarnego sojusznika. Tak to odczytuję - powiedział prezydent.