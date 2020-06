O kampanię Trzaskowskiego przewodniczący Platformy Obywatelskiej został zapytany w rozmowie z TVN24.

Schetyna nie zgodził się z opinią, że kandydat KO nie ma programu wyborczego. "On przedstawia go codziennie i mówi to bardzo wyraźnie. Te segmenty, o których rozmawia podczas takich bardzo udanych przecież spotkań, dzisiaj np. w Rzeszowie, wcześniej w Lublinie, w Białymstoku, w całej Polsce. Widziałem te spotkania, te rozmowy, widziałem ten program" - powiedział były lider PO.

Według niego program Trzaskowskiego zostanie formalnie przedstawiony. Ale on jest bardzo czytelny i uważam, że tutaj impet kampanii Rafała Trzaskowskiego daje mu już przewagę, taki handicap otwartości, ofensywności przyszłego sukcesu. Ta kampania dobrze wygląda, ma swoje emocje, ona jest prawdziwa i skuteczna - ocenił Schetyna.

Wyraził pogląd, że niedzielne wybory prezydenckie będą zderzeniem "prawdy i fałszu, otwartości i zamknięcia, uśmiechu i grymasu". I to jest dzisiaj różnica między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą i to widzimy codziennie. Jestem dobrej myśli przed pierwszą turą i przekonany co do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze - zaznaczył Schetyna.

Dodał, że on sam, podobnie jak wszyscy parlamentarzyści KO, jest zaangażowany w kampanię Trzaskowskiego. Dzisiaj byłem w Bielawie, w Wałbrzychu, w Świdnicy, wieszając banery, przekonując, rozmawiając - powiedział były szef PO.