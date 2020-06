Andrzej Duda

Wizja prezydentury

Polityka kontynuacji i obrona zdobyczy "dobrej zmiany”. Zamierza pilnować, by Polska nie zeszła ze ścieżki obranej w 2015 r. – Ja kandyduję po to, aby nikt nas o pięć lat nie cofnął – mówił w Stalowej Woli. Stąd obietnica dalszej zgodnej współpracy z rządem.

Gospodarka

– Plan na te najbliższe lata to plan wielkich inwestycji strategicznych, które będą kołem zamachowym naszej gospodarki i nie tylko wyprowadzą nas z kryzysu, ale poprowadzą nas drogą rozwoju na najbliższe lata – mówił w Stalowej Woli.

Ochrona zdrowia

Na finiszu kampanii złożył projekt ustawy o Funduszu Medycznym z rocznym budżetem w wysokości 4 mld zł. Pieniądze mają być przeznaczone na leczenie chorób rzadkich, onkologię i infrastrukturę szpitalną. Zapewnia, że cel 6 proc. PKB na zdrowie jest aktualny.

Polityka społeczna

Uważa, że jest gwarantem tego, że 500+ i 13. emerytura nie zostaną skasowane. Chciałby dołożyć do tego jeszcze 14. emeryturę.

Polityka zagraniczna

Zacieśnianie relacji z Ameryką – w tym pozyskanie jej technologii i kapitału do budowy elektrowni atomowej. O UE raz mówi, że to "wyobrażona wspólnota”, a kiedy indziej, że "Unia to my”. Uważa, że wymaga ona reformy polegającej na zwiększeniu roli parlamentów krajowych.

Energia i klimat

Wydobycie węgla to służba dla Polski – mówił w górnikom z Turowa. Zwłaszcza że – jak podkreśla – zapasów czarnego złota mamy na 200 lat. Jednocześnie forsuje projekt polskiego atomu. Neutralność klimatyczna – tak, ale nie dekarbonizacja za wszelką cenę.

Sądy

Domknięcie zmian zgodnie z obranym kursem, bo „to reforma, która zmierza w dobrym kierunku”. Ostatnio często ubolewał, że w zawodzie nadal są sędziowie orzekający za PRL. – Część środowiska (…) to beneficjenci czasów komunistycznych. Ci ludzie powinni odejść – mówił.

Obronność

Wiąże ogromne nadzieje z powstaniem w Polsce Fort Trump, choć jego ostatnia wizyta w Białym Domu nie przyniosła w tej sprawie nowych konkretów. Wydatki na obronność powinny według niego wzrosnąć do 2,5 proc. PKB. Kontrakty na F-35 to filar modernizacji polskiej armii.

Edukacja

– Nie możemy pozwolić, żeby nasze dzieci były wychowane w jakichś obcych ideologiach. Szkoła ma uczyć naszej tradycji i naszej kultury – podkreśla. Uważa, że reforma szkolnictwa przynosi efekty, choć zarobki nauczycieli i programy nauczania to „cały czas wielkie zadanie”.

Sprawy światopoglądowe

Jest orędownikiem ochrony tradycyjnego modelu rodziny i małżeństwa. Zawetuje przepisy zezwalające na śluby par jednopłciowych. LGBT jest według niego ideologią. – To jest taki neobolszewizm – mówił w Brzegu. Rozważyłby podpisanie ustawy o związkach partnerskich.

Rafał Trzaskowski

Wizja prezydentury

– Nie będę prezydentem totalnej opozycji – zapowiada. Jego zdaniem głowa państwa wywodząca się z opozycji to „gwarancja, że rządowi ktoś będzie patrzył na ręce, a jest na co patrzeć”. Nie wyklucza współpracy z PiS, szczególnie w walce z kryzysem i negocjacjach z UE.

