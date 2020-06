Duda zaznaczył, że chce, abyśmy w Polsce budowali siłę naszego państwa poprzez inwestowanie w ludzi, rodzinę, tak aby to było państwo nowoczesne - z nowoczesnymi technologiami, gospodarką, innowacyjnymi rozwiązaniami. Według niego to wszystko musi być oparte na tradycji - na silę rodziny, kultury, naszego języka. Jak podkreślił, chce, żebyśmy wrócili po pandemii koronawirusa na ścieżkę szybkiego rozwoju. To ma służyć pomyślności rodziny, żeby w rodzinie były świadczenia - 500 Plus, 300 Plus, również trzynasta emerytura dodał.

Prezydent przyznał, że najbliższe lata to musi być wzrost wynagrodzeń. Musimy w wynagrodzeniach nadgonić zamożne państwa Europy Zachodniej, żeby ludzie z Polski nie wyjeżdżali za pracą gdzie indziej - powiedział. Chciałbym, żeby na koniec mojej drugiej pięcioletniej kadencji Polak zarabiał przeciętnie 2 tys. euro - zadeklarował. Prezydent podziękował także mieszkańcom Wierzbinka za obecność na jego spotkaniu i poprosił o wsparcie w wyborach.