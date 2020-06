O opublikowany w czwartek wieczorem program kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, szef rządu został zapytany podczas konferencji prasowej w Legii Training Center w Książenicach.

Po uwadze dziennikarki, że Trzaskowski w swoim programie "powiela wiele obietnic i to, co już zrealizowało Prawo i Sprawiedliwość", szef rządu odparł: "Przede wszystkim program został pokazany na jeden dzień przed ciszą wyborczą, więc taka cisza chyba powinna zapaść nad tym programem". - Generalnie to cieszę się z tego, że tak wiele punktów, które Prawo i Sprawiedliwość już zrealizowało lub realizuje znajduje się w tych założeniach, w tych punktach, które zostały przedstawione przez pana Trzaskowskiego - dodał Morawiecki.

Program Trzaskowskiego pt. "Nowa solidarność" ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl. W programie omówione zostały następujące zagadnienia: praca i przedsiębiorczość, "leczenie od ręki" i równy dostęp do edukacji. Poszczególne fragmenty propozycji wyborczej Trzaskowskiego poświęcono też: Polkom, osobom młodym, rodzinie, seniorom, równości i tolerancji, organizacjom pozarządowym, kulturze, mediom publicznym, nauce oraz internetowi.

W programie jest ponadto mowa o wsi, klimacie i ochronie środowiska, "zielonym ładzie dla Polski", tańszej i efektywnej gospodarce odpadami oraz ładowi w przestrzeni. W rozdziale poświęconym państwu i wspólnocie można przeczytać o propozycjach budowy "państwa dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości", Polsce, jako "liderze Europy", "polityce zagranicznej dla obywatelek i obywateli" oraz o obronności i bezpieczeństwie.