Rafał Trzaskowski podstawowych rzeczy o kulturze nie wie, trochę ściągnął, postuluje to, co od lat realizujemy - napisał w piątek na Twitterze wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, odnosząc się do propozycji programowych kandydata KO na prezydenta.

Program "Nowa solidarność" kandydata KO na prezydenta ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl. Znalazły się w nim zagadnienia m.in. dot. kultury. Reklama Do tych propozycji odniósł się w piątek na Twitterze wicepremier Gliński. "#Trzaskowski2020 podstawowych rzeczy o kulturze nie wie, trochę ściągnął, postuluje to, co od lat realizujemy: 50 proc. odpisu dla twórców, zwiększenie finansowania o 40 proc., wsparcie dla IK w małych miejscowościach" - zwrócił uwagę minister kultury. "Pan on tym nie wie, bo kultura Pana nie obchodzi!" - napisał Gliński zwracając się do Trzaskowskiego. Kandydat KO na prezydenta w swoim programie postuluje m.in. "przywrócenie możliwości odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, bez górnego limitu", a także "więcej pieniędzy na kulturę w małych miejscowościach i gminach". "Będę postulował zwiększenie nakładów na kulturę i stworzenie specjalnych programów wspierających kulturę w małych miejscowościach i gminach. Zaproponuję ustawę zwiększającą opłatę na rzecz kultury w ramach ceny kuponu Lotto, tak aby dopłata do ceny kuponu Lotto na kulturę wzrosła z 5 proc. do 20 proc. i zrównała się z dopłatami na rzecz sportu" - zapowiada.