Podczas niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że informacja o śmierci wyborcy w jednym z warszawskich okręgów wyborczych nie dotarła do PKW. Natomiast pamiętam niestety, że tego typu sytuacja zdarzyła się w roku 2015 w czasie wyborów prezydenckich. Mam nadzieje, że to nie okaże się prawdą – mówił Marciniak.

Dodał, że gdyby jednak ta informacja się potwierdziła, to w takiej sytuacji czynności zawsze podejmuje obwodowa komisja wyborcza i komisarz wyborczy, ale nie sądzi, żeby było to podstawą do przedłużenia ciszy wyborczej. Z punktu widzenia wyborów najistotniejsze jest to, żeby każdy miał możliwość oddania głosów – wyjaśnił Marciniak.

Podkreślił też, że nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to ma nadzieję, że każdy - kto znajduje się w spisie wyborców w tej obwodowej komisji wyborczej - będzie miał możliwość oddania głosu do godz. 21.