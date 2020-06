Szef rządu podczas wystąpienia ocenił, że praca dla Polski to jednocześnie praca po to, żeby Polska była jak najlepiej zorganizowana. Jednym z fundamentów dobrej organizacji państwa - dodał - są instytucje fiskalne. W tym kontekście wskazał, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, której wiceszefem jest Rafał Trzaskowski, obszar podatku VAT zarządzany był fatalnie. Byliśmy okradani przez mafie VAT-owskie w czasach PO, o tym trzeba pamiętać - podkreślił.

Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na szczególne kuglarstwo, otóż w czasie kiedy on był ministrem w rządzie PO, Platforma podnosiła podatki, podnosiła akcyzę w 2014 r., podatek od nieruchomości. O tym trzeba pamiętać - mówił Morawiecki. Dodał, że kiedy Trzaskowski był ministrem cyfryzacji zlikwidowano ulgę na internet. Teraz demaskujemy to kuglarstwo, ten fałsz, tę niewiarygodność pana Trzaskowskiego - oświadczył premier.

Szef rządu zwrócił jednocześnie uwagę na tzw. dzień wolności podatkowej, który - jak mówił - w czasach rządów PO przypadał w 2018 r. 14 czerwca, a później poszła nawet jeszcze wyżej, około dwudziestego któregoś czerwca, potem też była 14 czerwca. Za zeszły rok, 2019 r., to jest 8 czerwca. To jest prawdziwa miara obniżki podatków. Największe obniżki podatków były w czasach rządów PiS - przekonywał. Wskazywał na obniżkę PIT z 18 na 17 proc., podwyżkę kosztu uzyskania przychodu, czy zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Nie dajcie się nabierać na jego (Trzaskowskiego) kuglarstwo, na jego oszustwa. Kiedy on mówi, że nie podniesie podatków, to spytajcie dlaczego w czasach PO podnoszony był VAT (...), dlaczego w czasie kiedy w rządzie był pan Trzaskowski zlikwidowano ulgę na internet, czyli podniesiono podatek PIT - wskazał. Zdaniem Morawieckiego, PO liczy wyłącznie na fałszywe emocje. Drodzy państwo nie dajmy się w ten sposób oszukać - mówił premier. Kiedy pan Trzaskowski mówi coś o podatkach, przypomnijcie mu VAT podniesiony za PO, przypomnijcie mu zabrane OFE - podkreślił. (