Wiceszef MSZ poinformował, że w wyborach za granicą głosowano w 167 obwodach, uprawnionych do głosowania było 374 tys. wyborców; konsulowie wysłali 343 tys. pakietów wyborczych, a ponadto przekazali komisjom wyborczym, by możliwe było głosowanie osobiste, 42 tys. kart wyborczych.

Jak dodał łącznie oddano 311 tys. ważnych głosów, a nieważnych 283.

Frekwencja zarówno wśród tych, którzy zapisali się do spisu wyborców i odesłali kopertę zwrotną, jak i zagłosowali osobiście wyniosła 86,67 proc. Jak dodał, jest to o około 6 punktów proc. wyższa frekwencja niż podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2015 r.

Wiceszef MSZ informował, że w Europie uprawnionych do głosowania było 319 tys. osób, pakiety wysłano do 295 tys. osób, a głosowało 270 tys., w Azji uprawnionych było 6100 osób, pakiety wysłano do 1200 wyborców, a oddano łącznie 4600 głosów, w Afryce uprawnionych było ponad 1100 wyborców, pakiety wysłano do ponda 400 osób, a oddano 900 głosów, w Ameryce Północnej uprawnionych do głosowania było 43 tys. osób, do których wysłano pakiety wyborcze, a oddano 32 tys. głosów, w Ameryce Południowej uprawnionych było ponad 400 osób, wysłano pakiety do ponad 300 z nich, a głosowało ponad 300 osób, w Australii uprawnionych było ponad 4000 osób, pakiety wysłano do 3700 osób, a głosowało 3400.

Łącznie do spisu wyborców zapisało się 374 372, oddano 311 404 ważne głosy. W 2015 r. - jak przypomniał - do spisu wyborców zapisały się 196 204 osoby.

Wawrzyk podkreślał, że frekwencja wśród osób głosujących korespondencyjnie była na takim samym poziomie, jak wśród głosujących osobiście. Stąd też teza o tym, że rzekomo były ogromne kłopoty, że uniemożliwiono oddanie głosów mija się z faktami - oceniał i dodawał, że w 2015 r. frekwencja przy głosowaniu korespondencyjnym wyniosła ok. 80 proc.

Wiceszef MSZ poinformował, że w pierwszej turze wyborów w 2020 r. urzędy konsularne wysłały 343 241 pakietów wyborczych, a w 2015 r. - 34 021.

Podkreślał, że wszystkie urzędy konsularne przyjmowały zwrotne koperty od operatorów pocztowych i kurierów do momentu zakończenia głosowania tj. do godz. 21 czasu lokalnego 28 czerwca, z wyjątkiem obu Ameryk z racji różnicy czasu. Ponadto - jak relacjonował - do 26 czerwca do godz. 24 trwał dyżur konsularny, w trakcie którego przyjmowano koperty zwrotne od wyborców w obwodach, w których możliwe było głosowanie osobiste lub można było dostarczyć pakiety osobiście.

Poinformował, że urzędy konsularne uzgodniły nadzwyczajny tryb doręczania pakietów zwrotnych do konsulatów poza godzinami pracy operatorów - przesyłki według resortu dyplomacji były dostarczane także poza godzinami pracy operatorów (w soboty i w niedzielę kolejno 27 i 28 czerwca).

Wawrzyk odniósł się także do awarii systemu elektronicznego e-wybory, za pomocą którego wyborcy mogli dopisać się do spisu wyborców za granicą na głosowanie korespondencyjne w drugiej turze wyborów. System ten uległ awarii w poniedziałek wieczorem - według MSZ - na niecałe dwie godziny.

Ten system nie jest prowadzony na podstawie infrastruktury MSZ, odpowiedzialność za to ponosi dostawca usługi, jedna z firm telekomunikacyjnych. My sprawiliśmy, żeby jak najszybciej była możliwość dostępu ponownie do tego systemu - mówił wiceszef MSZ.

Odnosząc się także do apelu kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wydłużyć termin rejestracji wyborców za granicą na drugą turę w głosowaniu korespondencyjnym o 24 godziny, Wawrzyk podkreślił, że termin ten wynika z kalendarza wyborczego, a nie z decyzji ministra spraw zagranicznych.

Zapewniał, że wszystkie osoby, które zgłosiły wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie (tj. do końca 29 czerwca), także w formie mailowej, zostaną dopisane do spisu. Wawrzyk podkreślał, że dopisane zostaną zarówno osoby, które wcześniej dopisały się przez system e-wybory lub wysłały maila oraz te osoby, które wysłały zgłoszenie drogą mailową w trakcie awarii systemu.

Przypomniał, że zgodnie z danymi na poniedziałek 30 czerwca na drugą turę dopisało się nowych 140 tys. wyborców i wyraził przekonanie, że liczba ta będzie jeszcze wyższa ostatecznie.

Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca. Wyborcy będą mogli oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudę, który uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu 28 czerwca.