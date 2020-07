Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski we wtorek w Kartuzach (woj. pomorskie) apelował do rządzących o informacje o stanie finansów państwa oraz o to, czy są planowane kolejne podwyżki podatków. Zadeklarował i zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to zawetuje wszystkie ustawy podatkowe, które podnosiłyby "obciążenia dla Polek i Polaków". Sztab Trzaskowskiego uruchomił również stronę internetową podatkidudy.pl, na której umieścił informację o tym, jakie podatki wzrosły w okresie pierwszej kadencji prezydenta Dudy.

Zastępca rzecznika PiS i członek sztabu Dudy, pytany o to, czy obóz rządzący planuje podniesienie jakiś podatków w najbliższym czasie, odparł, że jest to "fake news".

To jest absolutna nieprawda, jak określa się tego typu informacje popularne w internecie, jest to fake news. Przypomina się słynne wystąpienie poprzedniczki Rafała Trzaskowskiego jako kandydatki PO (Małgorzaty Kidawy-Błońskiej), która twierdziła, że rząd ukrywa chorych na koronawirusa - odpowiedział Fogiel.

Nie zamierzamy podnosić żadnych podatków, co więcej, my je obniżamy - oświadczył.

Fogiel krytykował również rządy PO-PSL z lat 2007-2015 za podnoszenie podatków. Jeśli chodzi o podnoszenie podatków, to proszę bardzo, to jest dorobek partii pana Rafała Trzaskowskiego - podwyżka VAT, podwyżka składki rentowej, podatek od kopalin, likwidacja ulgi na internet, wzrost akcyzy na samochody, oskładkowanie umów - mówił zastępca rzecznika PiS.