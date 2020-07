My się z Konfederacją nie zgadzamy w wielu rzeczach, ale kiedy widzimy, co się z nimi robi w Sejmie, kiedy zamykany jest im mikrofon, kiedy nie mogą głosić swoich poglądów, to myślę, że nie na tym polega demokracja – mówiła w Radiu ZET Barbara Nowacka, członkini sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Pytana o kolejną debatą w TVP, odpowiedziała, że Rafał Trzaskowski już wziął udział w debacie proponowanej przez tę stację i odpowiadał na „absurdalne, bzdurne pytania". Jest gotowy do każdej sensownej debaty. Na sensownych, uczciwych warunkach. Na nieuczciwej już był – stwierdziła w Radiu ZET. Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej, słowa "uczciwość" i "TVP" przestały chodzić w parze, przestały nawet stać blisko siebie. Trzaskowski namawia Dudę na odrobinę odwagi i przyjście na czwartkową debatę, organizowaną przez różne media – mówi Nowacka. Jej zdaniem "wybory wygrywa się w całej Polsce a nie w TVP i z panem Andrzejem Dudą". Już dziś mamy sygnały od polityków PiS, którzy widzą, że kampania Andrzeja Dudy nie idzie tak, jak powinna, że oni generalnie to może byliby otwarci na jakąś współpracę. Ale my dziś nie jesteśmy tym zainteresowani – stwierdziła. Zaznaczyła, że "nikt sobie niczego nie wydeptał". Pytana o to, jak Rafał Trzaskowski zamierza przekonać do siebie wyborców Krzysztofa Bosaka, Nowacka odpowiedziała, że kandydat KO będzie "bezpiecznikiem". Zapewnia jednocześnie, że Trzaskowski "nie podpisze żadnego głupiego, szkodliwego podatku". To ważne szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak duże są obciążenia podatkowe dla firm, jak trudno jest się firmom rozliczać – dodaje.