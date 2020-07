Kaczyński jest współwłaścicielem domu o powierzchni 150 m kw. Jego wartość wycenia na ok. 1,5 mln zł, przy czym do niego należy jedynie 1/3 nieruchomości.

Reklama

Z tytułu poselskiej pensji prezes PiS zarobił 94 200 zł (7 850 zł miesięcznie), a z tytułu diet poselskich 30 062 zł (ok. 2 500 zł miesięcznie).

Dodatkowo otrzymał emerytury w łącznej wysokości 92 872 zł (ok. 7 740 zł miesięcznie).

Kaczyński spłaca ponadto kredyt w SKOK Kasie im. Stefana Stefczyka. Do spłaty pozostało mu jeszcze 107 602 zł. W listopadzie było to ok. 109 tys. zł.

Jak podawał w poprzednim oświadczeniu prezes PiS, kredyt został zaciągnięty z powodu "opieki nad chorą mamą i kosztów związanych z Jej upamiętnieniem".

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego znajdziesz TUTAJ >>>>>>>>>