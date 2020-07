Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Czarnkowa (woj. wielkopolskie) odnosił się do obniżek podatków za czasów rządów PiS w porównaniu z podwyższaniem podatków z czasów PO-PSL.

Nie chcę już nigdy powrotu do tego, że nam podwyższano podatek VAT, jak było przed 2015 rokiem. Nie chcę już nigdy powrotu do takiej polityki, że najpierw obiecywano, że nie podniosą wieku emerytalnego, a potem zaraz po wyborach, jak złożyli obietnice, to go podnieśli - wbrew sprzeciwom społeczeństwa, wbrew żądaniom przeprowadzania w tej sprawie referendum. Przecież miliony podpisów zostały złożone. Wszystkie obietnice złamali i wiek emerytalny podnieśli, wbrew protestom - podkreślał prezydent.

Kłamcy nigdy więcej nie mogą powrócić do władzy - oświadczył. Ci, którzy nas okłamywali, oszukiwali w najważniejszych sprawach, nie mogą powrócić do władzy. Ci, którzy nam odbierali wolność nie mogą powrócić do władzy. Oni odbierali wolność, oni strzelali do górników gumowymi kulami, przecież pamiętacie państwo, co było - zauważył prezydent.

Duda przypomniał również likwidację komisariatów policji, jednostek wojskowych, połączeń komunikacyjnych, likwidację szkół.

Co to było? To nie było zabieranie wolności? To nie było zabieranie wolności wyboru swobodnego miejsca zamieszkania? To nie było zabieranie swobodnego wyboru miejsca pracy, jak nie można dojechać? To nie było zabieranie wolności? Zabierali nam wolność cynicznie i bezczelnie - podkreślił Andrzej Duda.