O 2 pkt proc. do 42 proc. wzrosło poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości przy spadku o 5 pkt proc. do 25 dla Koalicji Obywatelskiej zadeklarowali badani w sondażu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Jak wynika z badania Social Changes dla portalu wPolityce.pl, na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 42 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania zleconego przez portal. Reklama Duda wygrywa z Trzaskowskim. Najnowszy SONDAŻ Zobacz również Z kolei chęć głosowania na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 25 proc. respondentów, co stanowi pięcioprocentowy spadek. Na Lewicę chce zagłosować 14 proc., natomiast na Konfederację 9 proc., co dla obu ugrupowań oznacza wzrost o 1 pkt proc. Podobnie wzrosło również poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które ma poparcie 8 proc. respondentów. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 26 i 27 czerwca 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1045.