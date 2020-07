"Jak nazywać się będzie Fort Trump, jeśli - co bardzo prawdopodobne - wybory wygra Joe Biden? To pytanie nie jest żartem. Za kilka miesięcy Polsce grozi międzynarodowa izolacja - nie tylko w Europie. To jest prawdziwa stawka tych wyborów" - pyta na Twitterze szef RE.

Nawiązał w ten sposób do ostatniej wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu i nadchodzących wyborów prezydenckich w USA.