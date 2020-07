Chodzi o wydarzenia z czwartku, kiedy to Nitras zablokował Kalecie możliwość wejścia na konferencję prasową prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zorganizowaną w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Poseł Ozdoba był świadkiem zajścia.

Podczas konferencji prasowej przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie w piątek Ozdoba poinformował, że postanowił złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Nitrasa.

Jego zdaniem doszło do ataku fizycznego na wiceszefa MS ze strony Nitrasa. W mojej opinii wypełnia to czyn zabroniony z art. 191 par. 1 Kodeksu karnego (zmuszanie do określonego zachowania - red.). (...) Jest to kolejne skandaliczne zachowanie - zaznaczył poseł PiS.

Ozdoba zażądał m.in. wyrzucenia Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej. Nie ma zgody na tego typu zachowania nie ma zgody na agresję. To co zrobił Sławomir Nitras w dniu wczorajszym, to zwykły przejaw chuligaństwa, agresji i niedopuszczalnej formy debaty publicznej, która została przekroczona - podkreślił Ozdoba.

Poseł PiS domaga się też przeprosin od Rafała Trzaskowskiego w związku z uniemożliwieniem mu uczestniczenia w czwartkowej konferencji prasowej prezydenta Warszawy.

Podczas czwartkowego zajścia w warszawskiej oczyczalni ścieków Kaleta zaczął wchodzić po wąskich metalowych schodach prowadzących na dach zbiorników retencyjnych, gdzie umieszczono mikrofony na potrzeby konferencji. Wówczas podszedł do niego Nitras i złapał go w pół. Oznajmił przy tym, że go nie wpuści. Nastąpiła krótka przepychanka. Kaleta ocenił, że Nitras naruszył jego nietykalność cielesną.