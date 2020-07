Rafał Trzaskowski przekonywał w sobotę mieszkańców Częstochowy, że jest olbrzymia szansa na to, żebyście mieli pierwszą damę, która jest odważniejsza niż niejeden polityk, pierwszą damę, która będzie zabierać głos w sprawach ważnych, pierwszą damę, która sprawia, że nawet mi drży głos. Zaznaczył, że jego małżonka Małgorzata Trzaskowska jako pierwsza dama zawsze będzie stała po stronie słabszych oraz zawsze będzie zabierała głos w sprawach ważnych, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa kobiet. Trzaskowski podkreślił, że właśnie z tego jest najbardziej dumny.

Wcześniej podczas spotkania głos zabrała Trzaskowska, która opowiadała o swojej rozmowie z kobietami ze stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Mówiła, że rozmowa ta dotyczyła problemów z dostępem do opieki zdrowotnej, badań profilaktycznych, rehabilitacji i edukacji prozdrowotnej. Żona kandydata na prezydenta zauważyła, że od tego, jak zorganizowana jest służba zdrowia, "zależy życie i zdrowie członków naszych rodzin". Przekonywała, że trzeba natychmiast przywrócić programy profilaktyczne dla kobiet, a także zwiększyć wynagrodzenia pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Wiem, że dla mnie i mojego męża będzie to bardzo ważne – wprowadzenie zmian w służbie zdrowia będzie kluczowe we wszystkich naszych działaniach – zadeklarowała Małgorzata Trzaskowska.