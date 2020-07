Szef rządu złożył wizytę w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem, podkreślał, że współczesne państwa swoją siłę muszą budować na "zdrowym patriotyzmie i sile gospodarczej". Mówił, że wolność, suwerenność i niepodległość to wielkie zadania i wartości, którym służyli nasi przodkowie. A my, patrząc w przyszłość, chcemy budować właśnie na tradycji, kulturze i wierze naszych ojców jednocześnie śmiało patrząc w nowoczesność, przyszłość - powiedział Morawiecki. Zapowiedział powstanie funduszu patriotycznego. W najbliższym czasie powołamy fundusz patriotyczny, który będzie służył budowaniu postaw patriotycznych, który będzie wspierał pasjonatów historii, pasjonatów, którzy biorą udział w grupach rekonstrukcyjnych - zapowiedział Morawiecki.

Dodał, że ten fundusz ma wspierać też fundacje i stowarzyszenia o profilu patriotycznym. Dodatkowo też chcemy wspierać młodych naukowców, którzy będą szerzyli myśli patriotyczne, którzy będą odszukiwali z przeszłości ślady polskości, ale będą też budowali na tym fundamencie naszą wielką przyszłość - powiedział szef rządu. Morawiecki podkreślał, że jesteśmy winni cześć tym, którzy stali po stronie dobra. Jego zdaniem, w III RP za dużo było zachowań takich, które można by nazwać pedagogiką wstydu. Pamiętamy po katastrofie smoleńskiej, jak niektóre media wzywały do tego, żeby palić znicze na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, w tym samym czasie nie dostrzegano żołnierzy Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych, nie dostrzegano polskich patriotów, czyli to jest kwintesencja tego, co III RP nam zgotowała - powiedział premier.

Morawiecki nawiązał też do patronki szkoły w Czarnem - Danuty Siedzikówny ps. "Inka". Wiadomo, że nasza historia (...), to historia pełna porażek, ale także wiary w zwycięstwo. My dziś też jesteśmy pełni wiary w zwycięstwo i tak jak Danuta Siedzikówna +Inka+ zachowamy się tak jak trzeba. (...) Wszyscy polscy patrioci, będziemy dbali o Polskę, o nasze najświętsze wartości: o solidarność, o wolność, o niepodległość, o sprawiedliwość. Bo to są wartości, na których zbudowana jest Polska - powiedział Morawiecki. (PAP)