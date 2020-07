Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek weźmie udział w debacie organizowanej przez TVP w Końskich, a Rafał Trzaskowski będzie tego dnia debatował podczas "Areny prezydenckiej" w Lesznie.

Tomczyk był pytany w TVN24, czy ma sygnały, że prezydent Duda będzie w Lesznie.

Niestety nie. Wydaje się, że Andrzej Duda po prostu tchórzy. Zaproponowaliśmy formułę jak najbardziej otwartą. Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich dużych redakcji, od prawa do lewa. (…) Niestety Andrzej Duda woli debatować sam ze sobą i z TVP, bo on debatuje tylko, gdy zna pytania, a jak zna pytania, to zna i odpowiedzi - powiedział Tomczyk.

Wydaje się, że prezydent Duda powinien być odważny i nie powinien bać się odpowiadać na pytania. Kiedy ostatnio Andrzej Duda zorganizował konferencję prasową, by dziennikarze w swobodny sposób mogli mu zadawać pytania? Ja takiej konferencji nie pamiętam – dodał.