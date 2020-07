Szef rządu zwrócił uwagę, że w obecny kryzys gospodarczy wchodziliśmy "ze spadającym długiem w relacji do PKB i zrównoważonym budżetem".

Podkreślił, że "bezrobocie i poziom ubóstwa były na historycznie najniższych poziomach od 30 lat. Według szacunków Komisji Europejskiej, dług sektora rządowego i samorządowego na koniec 2019 roku wynosił 46 proc."

"Od 2015 r. – czytamy we wpisie - zmniejszyliśmy go o ponad 8 pkt. proc. w relacji do PKB - doskonały wynik, jeżeli zauważymy, że średnia europejska wynosi około 80 proc. To pokazuje, że jako kraj mieliśmy wystarczająco dużo przestrzeni fiskalnej by w proporcjonalny sposób odpowiedzieć na największy, co najmniej od lat 30. XX wieku, kryzys gospodarczy na świecie."

Morawiecki wskazał, że "ekonomiści porównują kryzys finansowy z 2008 r. do ciężkiej migreny lub zawału serca, a ten obecny w 2020 r. do sepsy lub porażenia całego układu odpornościowego atakującego wszystkie organy naszej gospodarki".

"Na to najpoważniejsze wyzwanie stojące przed polityką gospodarczą i fiskalną odpowiedzieliśmy zdecydowanymi działaniami, które były realnie wielokrotnie większe w relacji do PKB niż w 2008 r. I znacznie szybciej wdrożone niż za czasów rządu PO. Wdrożone natychmiast" - ocenił.

"Zresztą, prosty przykład. Jak chroniono polskie miejsca pracy i polskie firmy wtedy i dziś? Otóż, w latach 2009-2011 (w epicentrum kryzysu) koalicja PO-PSL wyprzedała polski majątek i polskie firm o wartości 40 mld zł! My, wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą, w polską gospodarkę i nasze firmy włożyliśmy 100 mld zł na ratowanie miejsc pracy i zachowanie płynności finansowej" - napisał.

"Panie Rafale, widzi Pan różnicę? Ups, przepraszam, zapomniałem - przecież te wybory są po to, >żeby nie zadawać tego typu pytań<" – napisał Mateusz Morawiecki.

Premier przypomniał, że według danych Komisji Europejskiej "majowy poziom bezrobocia w Polsce to 3 proc. - drugi najniższy poziom w całej Unii Europejskiej!" "Za to, kiedy ministrem w rządzie pana Tuska i pani Kopacz był pan Trzaskowski – sięgało 10 proc.!" – podkreślił.

"Proste fakty panie Rafale. Wystarczy spojrzeć na dane z Brukseli" - napisał.

"Mogę zapewnić pana Trzaskowskiego i innych, że nasze działania nie doprowadzą finansów państwa do takiego stanu jak za czasów rządów Platformy. Nikt nie będzie sięgał po pieniądze odłożone na emerytury Polaków" – oznajmił szef rządu.

Morawiecki zapytał: "Pamiętacie jak Platforma Obywatelska pana Tuska i pana Trzaskowskiego zabrała OFE? Pamiętacie jak podnieśli VAT?"

"A tak a propos - dziękuję sieciom handlowym za rzetelne informowanie klientów, że zmniejszono ceny na tysiące towarów dzięki obniżce VAT" – napisał Morawiecki. Przypomniał, że decyzja o obniżce podatku została przyjęta wiele miesięcy temu, a weszła ona w życie przed paroma dniami.

Zapewnił, że rząd szuka źródeł finansowania tam, "gdzie wyciekają one z systemu". "A wyciekał np. VAT w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, gdy ministrem finansów był pan Rostowski, przyjaciel pana Rafała" - oznajmił.

Dodał: "Ps. Dla ludzi o silnych nerwach polecam raporty European Commission czy PwC na temat rosnącej luki VAT w latach rządów partii pana Trzaskowskiego".