Terlecki pytany o ostatnie apele kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, aby w polskiej polityce nie był już obecny prezes PiS, odparł, że Jarosław Kaczyński jest "najbardziej atakowaną w kraju osobą w polskiej polityce". Myślę, że dużej odporności nabrał prezes. Mówienie, że Trzaskowski jest marionetką Tuska i Budki być może dawałoby jakiś efekt, ale wszyscy wiemy, że jest to aparatczyk PO i powtarzanie tego nie miałoby sensu - powiedział szef klubu PiS.

Prezes Jarosław Kaczyński lubi czasem żartować w gronie osób, z którymi spędza chwile odpoczynku, że już jest zmęczony, że pójdzie na emeryturę, ale to są oczywiście żarty i wszyscy to kwitujemy śmiechem. To, co jest faktem, to że przyszedł czas na wybory wewnątrz partii i że po wyborach prezydenckich odbędą się takie wybory w strukturach PiS, a ich finałem będzie kongres, prawdopodobnie gdzieś jesienią może w październiku - dodał Terlecki.

Jak podkreślił, podczas tego kongresu formalnie zostanie wybrany prezes partii na następne lata.

Szef klubu PiS pytany o nieobecność prezesa PiS w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, odparł, że Kaczyński jest jednym z największych zwolenników Andrzeja Dudy. "Nie chcemy - i to myślę jest intencja naszego lidera - przekształcać wyborów prezydenckich w wybory partyjne. To jest inny rodzaj testu na poparcie społeczne i dlatego też nasz prezes nie angażuje się w nie w tak stopniu, jak było w kampanii parlamentarnej" – zaznaczył Terlecki.

W ostatnich dniach kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski często mówił o tym, że były premier, były szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie uczestniczy już w polskiej polityce. Jak zaznaczył czas, by tak samo było z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Tusk odniósł się do słów Trzaskowskiego na Twitterze. "Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny" - zwrócił się do prezesa PiS.