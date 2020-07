Premier na spotkaniu z mieszkańcami Więcborka (woj. kujawsko-pomorskie) zapewnił, że polityka urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy jest oparta na twardym fundamencie. Pan prezydent udowodnił, że potrafi zadbać o nasze interesy na całym świecie - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył, "po drugiej strony mamy +trzaskogedon+, grożący +trzaskogedon+". Nie będzie żadnego przyrostu emerytur, szanowni państwo. W czasie, kiedy pan Trzaskowski był w rządzie pani Kopacz i pana Tuska emerytura minimalna wiecie o ile wzrosła? O 13 złotych. A on nie pamięta tego, o ile wzrastały emerytury w czasach Platformy, bo jego polityka to polityka dla elit, dla grup interesów - mówił szef rządu.

Drodzy Polacy, drodzy emeryci, jeżeli będzie taka sytuacja, że on by został prezydentem, czeka nas "trzaskogedon" dla emerytur, dla rozwoju miast takich jak Więcbork. Nie dopuśćmy do tego - apelował Morawiecki.

Ocenił, że kandydat KO jako prezydent Warszawy zrobił "trzaskogedon" w stolicy. Czajka, wielki wyciek ścieków, największa katastrofa ekologiczna i wywóz śmieci droży o 200-300 procent - to jest prawdziwy "trzaskogedon", który szykuje nam pan Rafał Trzaskowski - ocenił szef rządu.