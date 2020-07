Pytana w Programie Pierwszym Polskiego Radia o dwie debaty, a raczej "monologach kandydatów" i "czy przychodzili ludzie zdziwieni", że nie mogą zadać pytań jednemu i drugiemu kandydatowi, b. premier i europoseł przyznała, że była w Końskich i oceniła, że jesteśmy po debacie pana prezydenta Andrzeja Dudy z ludźmi z Końskich i po konferencji prasowej sztabu Rafała Trzaskowskiego w Lesznie. Podkreśliła, że konferencja prasowa w Lesznie była zorganizowane przez sztab kandydata KO.

Natomiast debata, w której uczestniczył pan prezydent, była debatą zorganizowaną przez Telewizję Polską, zgodnie zresztą z ustawowym obowiązkiem telewizji, która jako jedyna z telewizji jest zobowiązana do organizowania debaty w czasie wyborów - przypomniała. Jak dodała, oczywiście szkoda, że nie było pana Trzaskowskiego w Końskich. Ludzie chcieli z nim porozmawiać, chcieli zadawać pytania, i myślę, że obowiązkiem kandydatów w wyborach prezydenckich jest stanąć do debaty, tak ażeby wyborcy mieli możliwość poznania poglądów kandydatów i mogli wyrobić sobie zdanie, na kogo będą głosować - zaznaczyła.

Na uwagę, że urzędujący prezydent Duda brał udział w debacie przed I turą wyborów w TVP, czego wcześniej nie zrobili Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski, kiedy byli prezydentami, Szydło zaznaczyła, że Duda szanuje prawo Polaków i wyborców do poznania poglądów kandydatów. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźnie powiedział, że on szanuje wszystkich kontrkandydatów swoich, ale przede wszystkim zależy mu na tym, żeby brać udział w debacie, ponieważ to jest prawo Polaków, prawo wyborców, by mogli poznać właśnie poglądy kandydatów, którzy w debacie rozmawiają - powiedziała.