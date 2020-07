Morawiecki mówił na spotkaniu z mieszkańcami Jarocina (wielkopolskie), że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski "zapomina wieczorem, co powiedział rano; kłamie i nie poznaje swoich własnych poglądów; tak pieje, jak wiatr zawieje; jest niepoważny, nieudacznik". Według premiera, gdyby hipotetycznie trzeba było uzgadniać z kimś takim, jak Trzaskowski wprowadzenie rządowej tarczy antykryzysową, która "uratowała kilka milionów miejsc pracy, uratowała polski system gospodarczy", nie udałoby się jej wprowadzić tak szybko.

Dziękuję nielicznie zgromadzonym naszym przeciwnikom, którzy przypominają o prawdziwej polityce pana Trzaskowskiego, o planach adopcji dzieci przez pary homoseksualne, wystrzegajmy się tego - mówił zwracając się przybyłych na spotkanie zwolenników kandydata KO.

Morawiecki nawiązał do poniedziałkowego spotkania Trzaskowskiego z mediami w Lesznie. Spójrzmy na to, jak odpowiedział wczoraj kandydat Platformy Obywatelskiej, zastępca pana (szefa PO Borysa - PAP) Budki na pytanie o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. On oczywiście dopuszcza parady równości, w jego programie jest również ustaw, która pośrednio to również dopuszcza - powiedział, że on jest temu przeciwny (adopcji - PAP), ale "pani redaktor, wszystko się zmienia". Musimy uważać na takie szalbierstwo, jakie proponuje pan Trzaskowski. To jest obłuda i fałsz, kuglarstwo, teatrzyk, kabaret polityczny, to co promuje pan Trzaskowski, nie dajmy się na to nabrać - mówił Morawiecki.

W poniedziałek przez 90 minut Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy 20 redakcji podczas Areny Prezydenckiej w Lesznie. Kandydat odpowiadał m.in. na pytanie o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Nigdy nie ukrywałem jednak, że jeśli chodzi o kwestię dotyczącą adopcji (dzieci przez pary jednopłciowe), jestem przeciw takiemu rozwiązaniu. Natomiast wszystko się dzisiaj zmienia, dlatego pan prezydent Andrzej Duda postanowił wpisać, z tego co rozumiem, związki jednopłciowe do konstytucji, bardzo odważny ruch - skomentował Trzaskowski poniedziałkową inicjatywę prezydenta.