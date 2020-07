Jak poinformowali PAP współpracownicy Hołowni, były prezenter ma w najbliższych dniach odwiedzić miejscowości, do których nie zdążył dojechać w trakcie kampanii. "Ma kontynuować rozmowy z Polakami o przyszłości Polski, opowiadać o swojej wizji Polski budowanej na pokolenia a nie kadencję, o Polsce 2050" - wyjaśnili. W środę po południu Hołownia odwiedzi województwo lubuskie - Gubin i Gorzów Wielkopolski, gdzie spotka się z mieszkańcami. W czwartek w Gorzowie Wielkopolskim Hołownia będzie udzielać wywiadów i prowadzić indywidualne rozmowy. Po południu odwiedzi Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) i Bydgoszcz - tam także ma spotkać się z mieszkańcami.

Według zapewnień współpracowników, Hołownia nie będzie prowadził żadnej agitacji wyborczej. Poinformowali też, że objazd po kraju sfinansowany zostanie ze środków fundacji "Polska Od Nowa", która została założona w grudniu 2019 r. i prowadzi zbiórkę publiczną. "Z tych funduszy pokrywane były także koszty trasy Szymona Hołowni, zanim został oficjalnym kandydatem na prezydenta" - wyjaśnili.

Hołownia uzyskał w wyborach prezydenckich 13,87 proc. głosów i zajął trzecie miejsce po Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim, którzy zmierzą się w niedzielę w II turze. W ubiegłym tygodniu zapowiedział powstanie stowarzyszenia o nazwie "Polska 2050". Pytany, czy wraz z zapowiadanym stowarzyszeniem "Polska 2050" weźmie udział w następnych wyborach parlamentarnych Hołownia odparł, że nie wiadomo, kiedy będą wybory, ponieważ - jak mówił - żyjemy w kraju, w którym "wszystko zostało zdestabilizowane".

Na uwagę, że jednak kiedyś będą wybory, odparł: Więc wystąpimy w nich. Jeżeli będą za trzy lata, to w nich wystąpimy, jeżeli będą za pół roku, to w nich wystąpimy, jeżeli będą za 10 lat, to też w nich wystąpimy - powiedział Hołownia.