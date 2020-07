Apeluję do wszystkich polityków, którzy podzielają takie m.in. wartości, jak dobro rodziny i wspólnota kulturowa, do PSL, Koalicji Polskiej i Konfederacji - spotkajmy się po wyborach 12 lipca i porozmawiajmy o najistotniejszych sprawach - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jest już odpowiedź wywołanych do tablicy.

W środowym oświadczeniu prezydent powiedział, że w Polsce potrzeba jest spokojnej i stabilnej polityki oraz współdziałania na rzecz tworzenia rozwiązań, które będą pomagały m.in. rodzinom i gospodarce. Reklama Syn Gowina agituje za... Trzaskowskim. "PiS nie będzie miał swobody plucia na Polaków" Zobacz również Zwracał uwagę, że po wyborach prezydenckich kolejne będą dopiero za trzy lata. - To są trzy lata, które trzeba wykorzystać na dobrą politykę, prospołeczną politykę, progospodarczą politykę mądrze prowadzoną, wspólnie, spokojnie, stabilnie - mówił prezydent. Dlatego - oświadczył - ma propozycję dla całej sceny politycznej, ale przede wszystkich dla tych, którzy podzielają takie wartości jak rodzina i dobro rodziny, jak wspólnota kulturowa. - Chciałem zaapelować do wszystkich polityków i wszystkich tych, którzy są zaangażowani po stronie PSL, Koalicji Polskiej, Konfederacji - szanowni państwo, spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca, porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze. Proszę, żeby zrobili to też wszyscy ci, którzy działają w samorządach - powiedział Duda. - Chciałbym być patronem wielkiej koalicji polskich spraw chroniącej m.in. rodzinę i wartości tradycyjne - oświadczył prezydent, zwracając się do przedstawicieli partii politycznych. Kosiniak-Kamysz: nie dam wciągnąć PSL w kampanię Andrzeja Dudy Nie dam wciągnąć PSL w kampanię Andrzeja Dudy. Zamiast strzelać politycznymi ślepakami, radzę zająć się na serio polskimi sprawami: upadającą służbą zdrowia, rosnącym bezrobociem, bankrutującymi firmami. To jest odpowiedzialność prezydenta, a nie wyimaginowane koalicje - napisał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze. Poseł PSL Marek Sawicki nazwał propozycję Andrzeja Dudy "szczytem hipokryzji". Dotychczas prezydentowi nie była potrzebna żadna opozycja, nawet ta konserwatywna - stwierdził. Sawicki ocenił też, że apel prezydenta to "trik pod wyborców PSL i Konfederacji". Dodał, iż nie sądzi, by PSL prosiło się o "randkę z modliszką". Kulesza: Konfederacja chętnie porozmawia z prezydentem, bez różnicy kto nim po 12 lipca będzie Cieszą mnie propozycje ze strony prezydenta do rozmów. Warto się spotykać, rozmawiać na tematy ważne dla Polski. Obawiam się jednak, że jeśli prezydent zakłada spotykanie się po 12 lipca jako prezydent, to jest to składanie obietnic bez pokrycia, bo dopiero po wyborach dowiemy się, kto będzie prezydentem po upływie kadencji Andrzeja Dudy - powiedział przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza. Jak podkreślił, "spodziewał się jakiejś mocnej deklaracji, zawetowania jednej ustawy wskazanej przez Konfederację w ciągu następnej kadencji prezydenta Dudy". O szczegółach propozycji prezydenta albo dowiemy się po 12 lipca, albo nie dowiemy się nigdy - stwierdził Kulesza. Zaznaczył, że Konfederacji bardzo podoba się użyte przez prezydenta sformułowanie "Koalicja Polskich Spraw". Idealnie definiuje Konfederację - dodał Kulesza. Zapewnił, że Konfederacja "chętnie porozmawia z prezydentem Polski na temat ważnych dla Polski spraw". Bez różnicy kto tym prezydentem po 12 lipca będzie - stwierdził Kulesza.