- Jakiej prezydentury? Tu nie ma nic do oceniania. Należy oceniać rządy PiS. Rola Andrzeja Dudy to notariusz. Nie ma w ogóle o czym mówić. To nie jest prezydentura, która czymkolwiek powinna się zapisać w historii Polski ostatnich lat – mówił prof. Marek Belka w Radiu ZET o prezydenturze Andrzeja Dudy.

Ludzie go uwielbiają, bo są poddani praniu mózgów – mówił były premier. Według Belki sukcesem rządu PiS jest to, że "zignorował 2 największe obietnice Andrzeja Dudy z 2015 roku – kredyty frankowe i radykalne podniesienie kwoty wolnej". Dzięki temu finanse publiczne nie uległy dewastacji – powiedział były minister finansów. Belka był również pytany o to czy wierzyć w obietnice wyborcze. Nie traktowałbym zbyt poważnie ostatnich 2 miesięcy przed wyborami i składałbym to wszystko na karb tego, że jesteśmy w ogniu walki, w której liczą się emocje – komentował Belka w Radiu ZET.