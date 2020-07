Podczas spotkania z mieszkańcami Olkusza prezydent podkreślił, że fundamentem jest dla niego "ochrona tradycji, rodziny, wartości, które nas ukształtowały". To także ugruntowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Tak, to także musi być uregulowane. Rodzice muszą mieć wpływ na to, kto przekazuje dzieciom treści w szkole i jakie to są treści poza programem szkolnym - stwierdził.

Dodał, że "musi zostać do końca zreformowany w Polsce wymiar sprawiedliwości". Tak, żeby sądy wreszcie stały się sprawiedliwe, a sędziowie wiedzieli, po co orzekają, że orzekają w imieniu RP, że to jest także ich odpowiedzialność za sprawowanie władzy państwowej. I że także podlegają prawu, że mają stanowić przykład dla wszystkich ludzi przestrzegania prawa i praworządności, bo to jest ich obowiązek - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił także, że "w zakresie gospodarki musi być budowane nowoczesne państwo". Potrzebujemy więcej inwestycji - także gospodarczych - takich jak inwestycje amerykańskich firm Google, Microsoft. Oni inwestują w Polsce, dlatego że jest bezpiecznie - stwierdził.