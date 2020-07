Gowin, pytany w Radiu Zet, czy będzie powrót do pomysłu repolonizacji mediów, odpowiedział: "To wymaga dyskusji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Dyskusji zarówno co do kierunku działań i - co bardzo ważne - co do charakteru tych działań".

Co do zasady repolonizacji uważam, że to jest dobry kierunek, ale można to przeprowadzać wyłącznie na zasadach rynkowych, tak jak zrepolonizowaliśmy mniej więcej połowę sektora bankowego. W czasach kryzysu widać wyraźnie, że bardzo dobrze to wychodzi dla polskiej gospodarki, dla wszystkich Polaków - powiedział lider Porozumienia.

Zaznaczył, że "to nie są w tej chwili sprawy najistotniejsze".