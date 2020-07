"Obrona kłamstw TVN i agentury WSI, finansowanie prześladowców księdza Blachnickiego i kłamstwa smoleńskiego, wspieranie interesów rosyjskich i niemieckich, propaganda LGBT i pedofilii, demoralizacja dzieci i niszczenie rodziny, walka z Kościołem i naszą tradycją narodową, likwidacja WOT, IPN, CBA, polskiego sądownictwa i telewizji publicznej, a w rezultacie niepodległości to program, który che narzucić Narodowi Polskiemu. Dla nie to zdrada i zaprzaństw. Tym się różnimy" - czytamy w niej.

Dziś, dzień po wyborach, stanowczo odpowiedziała wiceszefowi PiS, ambasador USA, Georgette Mosbacher.

"W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę!" - napisała na Twitterze.

TVN to polska komercyjna stacja telewizyjna, wchodząca w skład Grupy TVN, dawniej należącej do grupy medialnej ITI, następnie zaś do Scripps Networks Interactive, a obecnie do amerykańskiego Discovery.