Włodzimierz Czarzasty pytany w Radiu ZET o słowa Grzegorza Schetyny, który dzień po wyborach stwierdził, że kandydaci opozycyjni niedostatecznie wspierali Rafała Trzaskowskiego, odpowiedział, że "ci, którzy oskarżają wszystkich poza sobą, za całą kampanię – to debile".

Zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą. Jakby ktoś zadzwonił do Biedronia i powiedział: chodźcie, spotkamy się, to byśmy to robili. Ze sztabu PO dostawaliśmy sygnały, żebyśmy się nie wtrącali – tymi słowami Czarzasty zwrócił się do Schetyny.

Szef SLD stwierdził, że Platforma szósty raz "przerżnęła" wybory i "teraz będą szukać winnych".

Niech się stukną w pierś i dadzą nam spokój! – denerwuje się Włodzimierz Czarzasty.

"Niczego bracie nie będziesz sklejał"

W rozmowie z Beatą Lubecką, Czarzasty pytany był o zmianę narracji prezydenta i deklarację, że będzie chciał "sklejać Polskę".

Niczego bracie nie będziesz sklejał. Wszystko to, co chcesz skleić tak rozwaliłeś przez 5 ostatnich lat, że na pewno nie ty to skleisz – powiedział Czarzasty. Dodał, że nie wierzy prezydentowi i nie ufa a zmiana narracji jest chwilowa.

Sądząc po kursie PiS, prowadzonym do tej pory, będzie to 3,5 roku wielkiej arogancji, domykania spraw, rzucania haseł o reprywatyzacji mediów…Myślę, że będą realne działania, bo pan Duda dostał mocny mandat – ocenił.